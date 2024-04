La Fondation Stop Alzheimer dispose de 4,4 millions d'euros pour la recherche

Aujourd'hui, les traitements disponibles ne sont efficaces qu'à condition d'être pris très tôt. Malheureusement, le diagnostic est souvent posé trop tard. C'est pourquoi il est impératif d'améliorer et de faciliter le diagnostic et c'est ce que propose, par exemple, le Professeur Bastin avec son projet de recherche.

Concrètement, la chercheuse se penche sur la distinction entre les oublis normaux liés à l'âge et ceux qui pourraient être annonciateurs précoces de la maladie. Son objectif est de développer des outils de dépistage plus précis pour une intervention précoce et une gestion optimale de la maladie.