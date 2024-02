La fondation Stop Alzheimer remet un chèque de 300.000 euros à un chercheur à l'UMons

La fondation Stop Alzheimer a remis lundi le prix Standard Grant 2024, d'une valeur de 300.000 euros, au professeur Fabian Lecron, chercheur de l'UMons, pour son projet "EEGAL: Machine learning applied to EEG signals for the development of a screening tool for Alzheimer's disease", a indiqué l'université montoise. La subvention va permettre au chercheur de poursuivre ses travaux visant à améliorer le diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer et tenter de prédire son évolution.