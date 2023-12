La frontière entre les provinces de Flandre orientale et d'Anvers sera modifiée

La future commune fusionnée rassemblant Beveren, Kruibeke et Zwijndrecht sera en Flandre orientale et non en province d'Anvers, a décidé le gouvernement flamand vendredi. Cette décision est renvoyée au Conseil d'État pour avis, annonce le cabinet de la ministre flamande des Affaires intérieures Gwendolyn Rutten (Open Vld).