La Fugea mènera plusieurs actions dès mardi

La Fédération unie de groupements d'éleveurs et d'agriculteurs (Fugea) mènera une série d'actions dès mardi, ont indiqué vendredi des responsables du syndicat agricole. Une première mobilisation est prévue mardi à Namur dès 09h00 avec une rencontre avec les ministres wallons Céline Tellier (Environnement) et Willy Borsus (Agriculture).

Une cinquantaine d'agriculteurs devraient être présents à Namur. "Il n'y aura pas de blocages, on ne veut pas déranger les citoyens", détaille Philippe Duvivier, président de la Fugea.

Jeudi, le mouvement paysan prévoit de rejoindre les agriculteurs mécontents à Bruxelles. Des tracteurs quitteront Liège, Namur et Charleroi pour rejoindre la capitale. La Politique agricole commune, les normes "toujours plus nombreuses" et pas appliquées par les pays hors de l'UE ainsi que les accords de libre-échange font notamment partie des dénonciations des agriculteurs.