La FWA salue de "premières avancées" mais continuera à se faire entendre cette semaine

"Cette surcharge administrative, qui écrase chaque jour davantage les agriculteurs wallons, est une des principales revendications du secteur. Il est urgent d'obtenir une réelle simplification administrative et de permettre à nos agriculteurs de non seulement retrouver le goût du métier mais également de travailler plus durablement encore", réagit la FWA dans un communiqué.

La FWA espère que cette taskforce arrivera à réellement aboutir "à des avancées concrètes et efficaces, notamment la fin de l'agriculture de dates et à une meilleure souplesse dans notre travail pour respecter à la fois l'agronomie et la durabilité (des) sols."