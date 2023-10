La FWB aidera les télés privées à améliorer leur accessibilité aux personnes déficientes

Par le passé, cette obligation d'accessibilité (sous-titrage et audiodescription) ne concernait que la RTBF et les télévisions locales, qui recevaient un soutien financier public pour cette mission.

Dorénavant, cette obligation incombe aussi à tous les opérateurs privés nationaux qui totalisent plus de 2,5% des parts d'audience, soit les chaînes de RTL-Belgium et celles de Mediawan (AB3 et ABExplore).