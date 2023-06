La FWB entend stimuler la diffusion artistique

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé jeudi en première lecture un avant-projet de décret visant à stimuler et clarifier la diffusion artistique et réunir les budgets qui y étaient jusqu'ici affectés.

Selon le gouvernement, ce futur décret permettra de créer une dynamique qui va renforcer l'accessibilité à la culture pour les citoyennes et citoyens, soutenir l'emploi dans le secteur, et accompagner toujours plus la circulation des œuvres et créations artistiques partout en Wallonie et à Bruxelles.

Le périmètre des soutiens sera en outre élargi pour inclure de nouveaux lieux tels que des salles d'associations, des maisons rurales, etc.