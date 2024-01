La FWB réforme et pérennise son soutien à la presse périodique indépendante

Pour pouvoir bénéficier de ces moyens financiers, les supports concernés devront publier au minimum quatre numéros par an, traiter de sujets politiques, sociaux, économiques ou culturels, et percevoir peu de revenus publicitaires.

Le texte, porté par la ministre des Médias Bénédicte Linard (Ecolo), vise à pérenniser et renforcer l'aide aux magazines indépendants tels que Médor, Imagine ou encore Wilfried, notamment.

Le nouveau décret entend également leur offrir une meilleure prévisibilité de ce soutien financier. Ainsi, la reconnaissance et la subsidiation accordées à ces médias le seront dorénavant, non plus sur base annuelle, mais pour des périodes de trois ans.

Pour jouir de ce soutien, les médias concernés devront toutefois intégrer les principes d'égalité dans leurs contenus et leurs équipes. Ils devront aussi veiller à réduire leur empreinte carbone et contribuer à des opérations d'éducation aux médias.

Les subsides alloués seront de 85.000 euros par an au minimum par média, dont 20.000 euros au moins devront servir à soutenir l'emploi journalistique professionnel.