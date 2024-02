La FWB veut siéger dans le comité sur la protection de la diversité culturelle de l'Unesco

La Fédération Wallonie-Bruxelles est candidate pour intégrer, au nom de la Belgique, le comité de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l'Unesco pour le mandat 2025-2029, annonce jeudi son ministre-président, Pierre-Yves Jeholet (MR).

Parmi les vingt-quatre représentants siégeant au comité intergouvernemental, quatre sièges sont dévolus aux pays d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord (actuellement la France et la Norvège, le Portugal et le Canada).

En 2025, deux sièges seront à nouveau vacants et attribués lors de la conférence des parties, prévue en juin.