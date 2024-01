La grève chez le sous-traitant de De Lijn à Anvers durera au moins jusqu'à vendredi

Aucun bus De Lijn ne sortira des dépôts anversois d'Edegem et Tisselt jeudi et vendredi en raison de la grève chez Keolis-De Reys, un sous-traitant de De Lijn, entamée mercredi.

Cette grève, qui n'est pas la première dans ces deux dépôts, est la réaction au mécontentement des chauffeurs quant à l'état des bus qu'ils conduisent. Ils affirment ne pas disposer de suffisamment de véhicules pour assurer leurs trajets et que ceux opérationnels sont dans un mauvais état, avec parfois des sièges ou des rétroviseurs cassés.

Les syndicats et la direction se sont rencontrés mercredi et se sont accordés sur l'arrivée prochaine de techniciens supplémentaires pour les remettre en état. À court terme, les syndicats veulent également plus de bus - en état - et à long terme qu'une réserve de véhicules soit prévue.