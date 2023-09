La jeunesse et la Rhénanie-Palatinat mises à l'honneur lors des Fêtes de Wallonie

La jeunesse wallonne, la région allemande de Rhénanie-Palatinat et la Grande Région seront mises à l'honneur lors du 100e anniversaire des Fêtes de Wallonie qui ont débuté ce week-end pour se terminer le 18 septembre, indiquent lundi les autorités régionales.

Comme chaque année, les Mérites d'honneur wallons seront remis le samedi 16 septembre. Créés il y a plus de 10 ans, ils permettent de mettre en avant les personnalités dont le talent ou le mérite fait honneur à la Wallonie et contribue de manière significative à son rayonnement.

A l'occasion de cette édition centenaire, le ministre-président wallon a octroyé une subvention de 128.000 euros à la Ville de Namur et de 30.000 euros au Comité central de Wallonie, précise Elio Di Rupo.

Nouveauté cette année: le ministre-président mettra plus spécifiquement à l'honneur la jeunesse grâce aux 'Étincelles de Wallonie', une récompense destinée exclusivement aux jeunes de 18 à 35 ans.

Par ailleurs, c'est la ministre-présidente de la Rhénanie-Palatinat, Malu Dreyer, qui sera l'invitée d'honneur de cette édition. Région du sud-ouest de l'Allemagne, voisine de la Wallonie, la Rhénanie-Palatinat présente plusieurs similarités et liens avec la Région wallonne, dont une économie grandement basée sur l'industrie.

La Rhénanie-Palatinat occupe en outre depuis début 2023 la présidence de la Grande Région, cet espace de coopération qui regroupe les Länders de Sarre et de Rhénanie-Palatinat en Allemagne; la Région 'Grand Est' en France; la Wallonie, les Communautés française et germanophone en Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. "Un espace de coopération transfrontalier qui a démontré toute son utilité", rappelle Elio Di Rupo.