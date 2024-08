La justice allemande était opposée à la libération de l'agent du FSB, admet Berlin

Mais le ministre de la Justice Marco Buschmann a estimé que son maintien en détention aurait "généré un risque de préjudice grave" pour l'Allemagne "et ses intérêts en matière de politique étrangère et de sécurité". Il a aussi invoqué des raisons "humanitaires" en raison des risques pour la santé et la vie des détenus de Russie et Bélarus finalement échangés jeudi.

En Russie, Vadim Krassikov a été accueilli par le président Vladimir Poutine.

Le ministre a admis dans un communiqué qu'il s'agissait de "concessions amères". Mais "un principe a été déterminant pour moi : dans le doute, la liberté", a-t-il souligné.

La libération de M. Krassikov était la principale exigence du Kremlin dans le cadre du vaste échange de prisonniers effectué jeudi, le plus important de ce type depuis la fin de la Guerre froide.