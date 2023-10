La liste des secteurs autorisés pour les flexijobs pourra encore évoluer

Le régime des flexijobs élargi sera à l'avenir soumis à la concertation sociale via un système d'"opt-in et opt-out" (entrées et sorties) décidé par une convention collective de travail, a indiqué le ministre de l'Économie Pierre-Yves Dermagne mercredi à la Chambre, lors de la discussion sur la déclaration de politique générale du Premier ministre Alexander De Croo.