La liste noire des entrepreneurs malhonnêtes accessible au public

Le Registre central des interdictions de gérer est accessible au public depuis le 20 octobre via "JustBan", une nouvelle application de Just-on-web, le portail numérique de la Justice, a indiqué dimanche le ministre de la Justice, Paul Van Tigchelt, dans un communiqué.

Dans le cadre d'une faillite, les juges peuvent imposer une interdiction de gérer. Cela se produit quand un entrepreneur a commis des erreurs grossières ou a failli de manière frauduleuse. Pourtant, des entrepreneurs frauduleux, par exemple dans le secteur de la construction, arrivent encore souvent à faire de nouvelles victimes. Cela s'explique entre autres, parce qu'ils arrivent à rester sous les radars facilement.

Le nouveau registre central des interdictions de gérer, une initiative de l'ancien ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, a pour but d'apporter du changement à ce niveau. Il est possible de se connecter à la plateforme via Itsme ou avec sa carte d'identité. Les notaires ainsi que la police peuvent également observer le registre.