La livraison de matériel médical retardée en raison de la situation en mer Rouge

La Croix Rouge néerlandophone a dit son embarras face à la situation. "Nous avions très bien préparé cet appel et avions prévu des kits supplémentaires", explique le porte-parole de l'organisation Jan Poté. "Mais ceux que nous avons commandés viennent de Malaisie. Ils doivent passer par la mer Rouge et en raison du conflit là-bas, les navires sont obligés de faire un détour. Ce qui entraîne des retards."

L'organisation humanitaire dit mettre tout en place pour obtenir la livraison le plus rapidement possible. "Nous examinons si une livraison par avion est possible", poursuit Jan Poté. "Le timing est très ennuyeux. Nous étions bien préparés, mais bien sûr, on ne peut pas prévoir ce genre de situations", conclut-il.

Le plasma est la partie liquide du sang dans laquelle se trouvent des protéines essentielles pour l'organisme. On y trouve notamment les immunoglobulines, les facteurs de coagulation et de l'albumin. Il peut être transfusé dans sa totalité notamment pour les grands brûlés ou les personnes souffrant de graves hémorragies.