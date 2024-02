La lutte contre la fraude sociale a livré le montant record de 385 millions en 2023

La lutte contre la fraude sociale a rapporté l'an dernier 385.497.459 euros, soit 15% de plus qu'en 2022, a annoncé mardi le ministre de l'Emploi et de l'Économie, Pierre-Yves Dermagne, dans un communiqué.

Les infractions qui ont donné lieu aux recettes les plus importantes reflètent entre autres la crise du coronavirus puisque l'on retrouve les aides Covid indûment perçues, pour un montant de 82 millions, dont 34 millions récupérés grâce au travail de l'Inspection. Les autres postes sont la fraude aux cotisations sociales, le contrôle de la sous-traitance et des dettes sociales dans les secteurs de la construction et de la viande, les non-déclarations à l'ONSS et les faux indépendants et travailleurs fictifs.

Selon le ministre, les recettes 2024 pourraient atteindre un nouveau record.