La maison médicale "La Passerelle" à Molenbeek va s'élargir

La maison médicale "La Passerelle" à Molenbeek va s'agrandir, a indiqué jeudi la présidente du Collège de la Commission communautaire flamande (VGC) Elke Van den Brandt (Groen). Grâce à 1,4 millions d'euros de subsides flamands et bruxellois, le centre devrait pouvoir accueillir 1.000 patients supplémentaires d'ici 2025.

La Passerelle offre des soins de première ligne depuis 40 ans à Molenbeek. Elle prend actuellement en charge près de 4.500 patients, principalement à Molenbeek et Koekelberg. La maison médicale œuvre autant d'un point de vue préventif que curatif, et accompagne les patients au niveau physique, psychologique et social.

Grâce à des subventions du VIPA (Fonds flamand d'infrastructures dans le domaine de l'aide aux personnes), du "Vlaams Brusselfonds" et de la VGC, La maison médicale a désormais la possibilité d'élargir son infrastructure. Une évolution nécessaire, au vu du nombre de patients qui ne cesse d'augmenter. La Passerelle espère ainsi pouvoir soigner jusqu'à 1.000 personnes supplémentaires.