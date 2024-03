La Marche rose de Pink Ribbon de retour en mai avec des chiens ambassadeurs

Cet événement vise à encourager la pratique de la marche, essentielle dans la prévention de cette maladie. Pink Ribbon, organisation nationale de référence sur le cancer du sein, attend cette année quelque 10.000 participantes et participants à la Marche rose. Nouveauté de cette 9e édition, ce sont les fidèles compagnons à quatre pattes qui seront les nouveaux ambassadeurs de l'événement.

D'après plusieurs études, les propriétaires de chiens font jusqu'à 3.000 pas quotidiens de plus que la moyenne, rapporte Pink Ribbon. La présence d'un fidèle compagnon à quatre pattes semble être un véritable élixir de longévité puisqu'en moyenne, les personnes ayant un chien vivent plus longtemps et restent plus longtemps en bonne santé, expose l'organisation.