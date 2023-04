La maturité numérique des pouvoirs locaux wallons s'améliore mais il reste du travail

Les mieux armés en matière de numérique sont les provinces avec un score de maturité de 68, devant les communes (54) et les CPAS (45). On constate donc que les plus petites entités restent en retard.

Le bât blesse notamment en matière de stratégie numérique et des services en ligne fournis via les sites web des entités ou les e-guichets. En outre, le numérique n'est perçu comme une réelle opportunité que par une petite moitié des responsables informatiques. Ce sont dès lors seulement 43% des pouvoirs locaux qui indiquent qu'ils se numérisent en continu. Néanmoins, 9 communes sur 10 et deux tiers des CPAS incluent la numérisation comme une des priorités dans leur plan stratégique transversal. Le frein le plus important reste le manque de budget, suivi par le manque de ressources humaines informatiques.