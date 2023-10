La ministre Bertieaux ne prendra aucune initiative

"Ma volonté est de ne pas m'aventurer dans des options qui pourraient opposer les uns et les autres", a indiqué mardi Mme Bertieaux en commission du Parlement où elle était interrogée sur le blocage du dossier.

La semaine dernière, après six mois supplémentaires de réflexion, le conseil d'administration de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (Ares) n'était pas parvenu à rendre son avis attendu sur cette réforme évoquée depuis un an, les acteurs décidant de poursuivre leur réflexion.