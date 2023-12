La ministre de la Défense est arrivée en Roumanie pour une visite de Noël aux militaires

Il est de tradition que le chef de la Défense, l'Amiral Michel Hofman, parfois accompagné du ou de la ministre, rende une visite aux militaires belges présents à l'étranger durant la période de Noël.

Peu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février de l'année dernière, la décision avait été prise d'organiser une mission de l'OTAN en Europe de l'Est et autour de la mer Noire. Le camp de Cincu, dans le centre de la Roumanie, accueille ainsi des militaires belges - principalement originaires de Marche-en-Famenne et de Tournai - et d'autres pays européens, sous commandement français.