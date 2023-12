La ministre de la Défense inaugure un monument en l'honneur des chiens morts au service

Deux panneaux comprenant les noms et numéros de matricule des chiens morts en service depuis 2021 accompagnent le monument.

C'est la première fois que les chiens morts au service de la Défense sont honorés de la sorte. "Un chien fait souvent partie de la famille, et c'est la même chose à la Défense", a expliqué Ludivine Dedonder. "Ils aident l'armée pour toutes sortes de tâches lors de différentes missions. Il est donc important de leur témoigner de la reconnaissance et de continuer à se souvenir des chiens qui ne sont plus là aujourd'hui, car ils ont également contribué à la protection de notre pays."