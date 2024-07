La ministre Dedonder visite le chantier du M941 Tournai pour célébrer sa mise à l'eau

Le M941 Tournai est le troisième des douze navires de lutte contre les mines du programme belgo-néerlandais rMCM, après le Vlissingen et le Oostende. Sa poupe et sa superstructure ont été construites à Concarneau, tandis que sa proue et une partie de sa coque l'ont été à Gdynia (Pologne).

Ces nouveaux navires remplaceront les chasseurs de mines tripartites actuels, qui furent construits dans les années 1980.