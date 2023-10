La ministre flamande de la Mobilité furieuse à propos de la directrice de De Lijn

Mme Schoubs a, dans des interviews publiées le week-end dernier par les journaux 'Het Nieuwsblad' et 'Gazet van Antwerpen' que les investissements publics dans les voies ferrées et les véhicules au cours des deux dernières législatures étaient insuffisants. Elle a qualifié les vieux bus de "cadavres" et affirmé que le sous-financement de la société de transport résultait d'une "stratégie de pourrissement".

La ministre a assuré ne pas avoir imposé d'économies à De Lijn. Elle a souligné qu'un contrat comportant des droits et obligations réciproques avait été conclu avec l'entreprise de transport et que le gouvernement respecte sa part des accords, par exemple en augmentant les ressources à 1,2 milliard d'euros. Mais De Lijn n'atteint pas encore un certain nombre d'objectifs, par exemple dans les domaines de l'efficacité et de la propreté, a-t-elle ajouté.