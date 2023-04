La ministre flamande de la Mobilité vise plus de 30% de déplacements à vélo d'ici 2040

D'ici 2040, plus de 30% des déplacements se feront à vélo en Flandre. Telle est l'ambition affichée par la ministre régionale de la Mobilité Lydia Peeters (Open Vld) dans son nouveau plan vélo présenté mardi. Pour y parvenir, elle souhaite maintenir un rythme d'investissements en la matière à 300 millions d'euros par an.

Le précédent plan vélo du gouvernement flamand date de 2016. Selon Lydia Peeters, celui-ci est dépassé, notamment en raison du succès du speed pedelec au nord du pays et des vélos cargos.

Pour y parvenir, l'usage du vélo doit être rendu plus sûr. Le plan propose la mise en place d'une "norme enfant". Cela signifie qu'un enfant de 8 ans doit pouvoir se déplacer de manière autonome à vélo vers l'école ou ses loisirs. Concrètement, Lydia Peeters veut interdire toute circulation motorisée près des écoles d'ici 2040 et s'attaquer chaque année à au moins 125 carrefours dangereux. L'ambition est aussi de combler les chaînons manquants sur les autoroutes cyclables et les itinéraires cyclables.

La ministre admet que le plan ne se réalisera pas du jour au lendemain, mais l'ambition a reçu le feu vert du gouvernement flamand, selon elle.