La ministre Gennez se rend en Jordanie et dans les territoires palestiniens

La ministre de la Coopération au développement Caroline Gennez (Vooruit) a quitté mercredi matin la Belgique pour la Jordanie. Sa visite se poursuivra avec les territoires palestiniens. Inévitablement, le voyage sera consacré à la crise humanitaire dans la région et les besoins criants dans la bande de Gaza.

Après la Jordanie, la ministre se rendra en Cisjordanie, où elle s'entretiendra avec Sigrid Kraag, Coordonnatrice de l'action humanitaire et de la reconstruction à Gaza. Dans les territoires palestiniens, elle rencontrera également des membres du nouveau gouvernement et des représentants de la société civile.

La Coopération belge au développement a un partenariat avec l'Autorité palestinienne depuis 2000, mais la priorité la plus urgente est l'accès de l'aide humanitaire à la bande de Gaza, a expliqué la ministre avant son départ. "La situation s'est aggravée ces derniers jours. Des convois d'aide et du personnel humanitaire sont ciblés, des missions planifiées sont annulées ou bloquées par les autorités israéliennes, et les principaux points de passage de la frontière ont été fermés. C'est désastreux pour le peu d'aide qui parvenait encore à entrer".

"Cela semble impensable pour le moment, mais il faut une solution politique", répète la ministre. "Où aussi bien les Israéliens que les Palestiniens puissent vivre en sécurité et en paix. Cela signifie qu'il faudra reconstruire Gaza".