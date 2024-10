La ministre Glatigny évoque une modification du décret avant avril 2025

Vu le peu d'entrain de la Flandre et de la Communauté germanophone à modifier leur calendrier scolaire sur le modèle de la FWB, la ministre de l'Education Valérie Glatigny (MR) a évoqué lundi sa volonté de modifier la législation en place afin d'assurer au moins une semaine de vacances communes entre janvier et juin.

La ministre va à cet effet se concerter très prochainement avec son administration. Pour des raisons légales, les changements législatifs devront en effet être réalisés pour avril 2025 au plus tard.

"Je pense qu'il faut s'orienter vers une modification décrétale", a commenté lundi la ministre interrogée en commission du Parlement par les députés Nicolas Janssens (MR) et Mathilde Vandorpe (Engagés).

Ainsi, pour l'année scolaire 2026-2027, aucune semaine de congé commune n'est prévue, à l'exception des vacances de Noël. Ce sera également le cas pour les années 2028-2029, 31-32 et 34-35.

Ces mêmes changements n'ont toutefois pas été adoptés par les Communautés flamande et germanophone, si bien que les petits francophones n'ont désormais plus systématiquement toutes leurs vacances en même temps que les Flamands ou les germanophones.

Cette désynchronisation des calendriers génère pas mal de problèmes d'organisation, notamment dans les familles qui scolarisent leurs enfants dans différentes Communautés du pays.

Les changements envisagés pour le décret en place en FWB visent donc à offrir plus de souplesse dans l'alternance de blocs de cours et de congés, ceci afin d'assurer au moins une semaine de vacances en commun aux trois Communautés du pays entre les mois de janvier et de juin.