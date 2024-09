La ministre-présidente Degryse promet d'agir dans la "nuance" et la "concertation"

S'exprimant vendredi après-midi sous les ors de la salle gothique de l'hôtel de ville de Bruxelles à l'occasion de la fête de la Fédération, Mme Degryse a souligné son ambition de "faire commun" dans le respect de tous.

"Avec chaque secteur, avec les corps intermédiaires, avec l'ensemble des services publics et des administrations, avec les médias, avec chaque institution, dont nous avons la responsabilité, je m'emploierai à construire une communauté ouverte, plurielle, plus solidaire pour notre Fédération Wallonie-Bruxelles, au sein de laquelle, c'est mon ambition, chacune et chacun puisse se sentir à sa place", a promis la ministre-présidente devant plus de trois cents personnes issues du monde politique ou de la société civile..