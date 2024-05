La ministre Tellier dresse un bilan positif de l'opération "Yes We Plant!"

La ministre wallonne de l'Environnement Céline Tellier a dressé, lundi après-midi, le bilan de l'opération régionale "Yes We Plant!", au Centre des technologies agronomiques (CTA) de Strée, dans l'entité liégeoise de Modave.

Cette campagne s'est inscrite dans la stratégie en faveur de la biodiversité de l'Union européenne, qui inclut la volonté de planter trois milliards d'arbres à l'horizon 2030 sur le territoire européen et de renforcer la présence d'arbres et de haies au sein de l'espace agricole.

Le Gouvernement wallon a lancé, en 2020, le programme opérationnel "Yes We Plant !", visant la plantation de 4.000 kilomètres de haies et d'un million d'arbres sur le territoire wallon, durant cette législature.

Parmi les actions menées figurent un accompagnement des pépiniéristes producteurs de haies, la mise en œuvre d'une charte garantissant une production locale et durable, la mise en place d'un service d'accompagnement pour le grand public (Conseil-haies), ou encore la valorisation des productions d'arbres et haies indigènes.

L'objectif est atteint puisque le compteur affiche aujourd'hui 4.214 kilomètres de haies et 1.455.017 arbres plantés.

"La subvention à la plantation peut toujours être sollicitée par les planteurs. Des distributions de plants de haies, produits par nos pépiniéristes wallons, sont encore prévues, et les Conseil-haies restent à disposition des planteurs. Les projets de recherche et d'encadrement sur des thématiques liées à l'agroforesterie et à la valorisation des produits de l'entretien des haies continuent également", a précisé la ministre Tellier, soulignant que le terme de la législature ne marquait pas la fin de l'opération "Yes We Plant!".