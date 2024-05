La ministre Van der Straeten appelle les fournisseurs d'énergie à être plus innovants

En mission royale en Namibie, la ministre belge de l'Energie Tinne Van der Straeten a appelé les fournisseurs d'électricité et de gaz à proposer des contrats d'énergie plus innovants.

Selon elle, les consommateurs devraient pouvoir profiter de plus en plus de périodes où l'énergie renouvelable est disponible en quantité, ce qui permettrait de faire baisser les prix. C'est actuellement possible grâce aux contrats dynamiques, mais ceux-ci sont souvent très complexes et ne sont pas sans risque, par exemple lorsque les prix augmentent, reconnaît la ministre.

Les fournisseurs actifs en Belgique devraient être plus réactifs, poursuit Tinne Van der Straeten. "Nos fournisseurs sont des fossiles qui n'offrent pas de produits permettant de réduire les risques", ajoute-t-elle. Pour la ministre, ils pourraient notamment s'inspirer de la Grande-Bretagne, où le fournisseur d'énergie Octopus Energy propose des contrats dynamiques avec une limite à l'augmentation des prix.