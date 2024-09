La ministre wallonne "déplore" la grève et appelle à une reprise du dialogue social

"C'est essentiel, et ce, dans l'intérêt des usagers, des travailleurs, de la société et de ses partenaires. L'aéroport de Charleroi est un acteur clé de notre économie et de notre mobilité", ajoute-t-elle au sujet du deuxième aéroport du pays. "Sa pérennité passe par la paix sociale et donc, par une concertation constructive et apaisée."

Un mouvement de grève en front commun syndical est en cours à BSCA depuis jeudi matin. Tous les vols du jour sont annulés, selon la communication de l'aéroport. La direction parle d'"actions sauvages" non couvertes par un préavis.