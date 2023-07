La moitié des victimes des CPVS sont mineures ou étudiantes

Quelque 3.287 victimes ont trouvé leur chemin vers les Centres de prise en charge des violences sexuelles (CPVS) en 2022, soit près de deux fois plus que l'année précédente. Parmi celles-ci, la moitié sont des enfants ou des jeunes. C'est ce qui ressort mardi de chiffres collectés par l'Institut national de criminalistique et de criminologie publiés par la Secrétaire d'État à l'Égalité des genres, à l'Égalité des chances et à la Diversité, Marie-Colline Leroy (Ecolo).