La N-VA et le Vlaams Belang s'attaquent au projet de loi sur le procureur de Bruxelles

La commission de la Justice de la Chambre a approuvé mardi en deuxième lecture un projet de loi traduit l'accord conclu au sein de la majorité fédérale sur la désignation du procureur du roi de Bruxelles, en souffrance depuis dix ans, à la suite d'une annulation par la Cour constitutionnelle. La Haute juridiction avait ainsi anéanti l'une des dispositions de l'accord intervenu sur la scission de l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde, en l'occurrence celle qui imposait que ledit magistrat soit un francophone.

Un projet de loi du ministre de la Justice revoit le dispositif et permet que le procureur soit francophone ou néerlandophone mais prévoit une alternance croisée avec le rôle linguistique de l'auditeur du travail. Il y aura un adjoint néerlandophone lorsque le procureur du Roi de Bruxelles ou l'auditeur du travail de Bruxelles est francophone. Afin de respecter l'équilibre global au sein de l'arrondissement judiciaire, lorsque le procureur du Roi ou l'auditeur est néerlandophone, les deux adjoints sont francophones. Il est en outre prévu que les chefs de corps devront attester d'une connaissance fonctionnelle de l'autre langue et non plus approfondie.