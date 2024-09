La N-VA veut plus de compétences et plus de financement pour la Région

Cette augmentation des compétences devrait notamment intervenir en matière de politique de l'emploi, a précisé l'élue.

Le nom de la N-VA est de plus en plus évoqué pour participer à la majorité bruxelloise vu le refus du CD&V d'y monter et les réticences politiques envers la Team Fouad Ahidar.

Selon Mme Van Achter, si des contacts sont entretenus depuis des semaines avec la formatrice Elke Van den Brandt (Groen), aucune négociation formelle pour la formation d'une majorité côté flamand n'a toutefois commencé.