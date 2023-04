La N-VA veut que les bus STIB soient équipés d'un système de détection des angles morts

Contrairement aux camions, les bus ne doivent pas obligatoirement être équipés d'un tel système. Que les bus de la STIB n'en disposent pas n'est donc pas illégal mais ce système de détection reste fortement recommandé, d'autant que le nombre de tués sur les routes à Bruxelles a triplé en 2022, a pointé Cieltje Van Achter.

"Il me semble logique d'introduire cette mesure de sécurité immédiatement, surtout que nous voyons que de plus en plus de Bruxellois se déplacent à vélo ou en scooter. Plus vite la STIB s'équipera, plus on pourra éviter de nouvelles victimes", a-t-elle conclu.