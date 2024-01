La Nosta Family de Nostalgie débarque en télé à la mi-février

NGroup et Proximus vont se rapprocher via une collaboration radio-télé entre Nostalgie et Pickx, annoncent mercredi les deux parties. Nostalgie va en effet s'allier au service de télévision de Proximus et débarquera en télévision le 19 février par le biais de son émission matinale La Nosta Family, à suivre sur le même canal que Pickx Live, disponible pour les abonnés Proximus.