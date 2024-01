La nouvelle réglementation sur les hébergements touristiques va entrer en vigueur

Le parlement bruxellois a donné son feu vert vendredi à un projet d'ordonnance visant à moderniser la législation réglementant la mise à disposition d'hébergements touristiques, notamment via les plates-formes digitales. Dans l'opposition, le MR et la N-VA ont voté contre. Le PTB s'est abstenu.

Le précédent texte de 2014 s'est avéré peu efficace. Selon une étude récente: plus de 95% des hébergements touristiques sont exploités, à Bruxelles, sans enregistrement.

Conséquence: certains quartiers, plus rentables avec des hébergements touristiques à temps plein plutôt qu'en location de droit commun, sont désertés de leurs habitants. Dans le même temps, des candidats locataires ne trouvent plus à se loger à des prix abordables.

Autre effet: une déstructuration du tissu urbain, la perte d'une vie de quartier, la disparition du commerce de proximité et une atteinte à la cohésion sociale.

Comment à la fois lutter contre la pénurie de logements, protéger l'environnement urbain et prémunir les touristes hébergés contre le risque d'incendie? Selon Rudi Vervoort, il a été constaté que la production d'une attestation de conformité urbanistique et d'une attestation de sécurité et d'incendie était la seule méthode efficace. Elle est donc maintenue dans la nouvelle ordonnance.