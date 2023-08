La nouvelle usine de Safran à Marchin opérationnelle pour 2025

La mise en place de cette usine, annoncée en décembre 2022, représente un investissement de l'ordre de 50 millions d'euros, en partenariat avec les pouvoirs publics fédéraux belges et wallons, Wallonie Entreprendre (WE) et la Société Fédérale de Participations et d'Investissement (S.F.P.I.M.), tous deux actionnaires de l'entreprise, aux côtés de Safran Aero Boosters.

Le site devrait être en mesure de produire 2.000 aubes par jour, garantissant à Safran la possibilité de consolider sa chaîne d'approvisionnement. "Ce bâtiment va devenir un fleuron technologique, nous reprenons en local une partie de nos produits phares. Nous sommes très optimistes quant au succès de cette usine et de son développement futur", a notamment commenté le CEO François Lepot.