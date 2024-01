La numérisation de l'administration est encadrée en préservant les guichets

Les députés bruxellois ont donné vendredi leur feu vert aux projets d'ordonnance et de décret du ministre de la Transition Numérique Bernard Clerfayt (DéFI) destinés à encadrer la numérisation des services administratifs en Région-capitale. Il y a eu 45 "oui" (majorité), 16 "non" (PTB, cdH, CD&V) et 21 abstentions (MR, N-VA, Agora).