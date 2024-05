La partie ouest du jardin de la Villa Dewin classée

Le gouvernement bruxellois a classé le 2 mai la partie ouest du jardin de la Villa Dewin à Forest, se réjouit vendredi le Comité du quartier Meunier, qui avait fait de ce classement l'un de ses chevaux de bataille. La Villa en elle-même et une partie de son jardin avaient déjà été classés en 2016.

Cette procédure avait pour objectif de préserver le site racheté en 2014 par un promoteur. Des projets immobiliers de grande ampleur menaçaient depuis lors les lieux, au grand dam du Comité qui s'y opposait fermement. Alors que la partie du jardin qui n'avait pas bénéficié du classement en 2016 était encore sous le coup d'une demande de permis pour la construction d'immeubles à appartements avec parking en sous-sol, le Comité avait déposé en 2021 une demande d'extension du classement.

Cette dernière a finalement été validée début mai et protège désormais la totalité du chemin de promenade du jardin. Les zones nord et sud n'ont pas été classées mais font partie de la zone de protection du monument "ce qui garantit dès lors la préservation du site", selon la Secrétaire d'État à la Région bruxelloise chargée de l'Urbanisme et du Patrimoine, Ans Persoons.