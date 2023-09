La Plateforme pour le Service citoyen demande au gouvernement de lui donner un cadre légal

Des bourgmestres représentant tous les partis de la Vivaldi et sept jeunes de la Plateforme pour le Service citoyen ont remis un coffret au gouvernement mardi après-midi, comprenant 300 chartes signées par autant de villes et communes soutenant l'institutionnalisation du service citoyen. Ensemble, ils se sont dirigés vers le parlement fédéral, où ils ont été rejoints par sept députés fédéraux, parmi lesquels Caroline Taquin (MR), Patrick Prévot (PS) et Cécile Cornet (Ecolo).