La plénière du Parlement flamand perturbée par une manifestation pro-palestinienne

La séance plénière du Parlement flamand a été perturbée, mercredi après-midi, par une manifestation pro-palestinienne visant à dénoncer le transport d'armes israéliennes via la Belgique.

Arborant des drapeaux palestiniens, quelques dizaines de manifestants ont scandé des slogans sur la guerre à Gaza ("30.000 morts à Gaza", "Pas en notre nom") et appelant au boycott de la compagnie maritime israélienne Zim. Cette entreprise est chargée de transporter les munitions israéliennes. Elle le fait, entre autres, via le port d'Anvers.

Les tracts distribués mercredi appellent à un "arrêt immédiat" de tout commerce avec Israël et "en premier lieu la vente et le transit d'armes et de munitions vers ce pays criminel".