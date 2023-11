La police des chemins de fer a mené 220 "actions visibilité" préventives depuis mars 2022

Depuis mars 2022, la police fédérale des chemins de fer applique une stratégie préventive qui vise à déployer des patrouilles visibles sur les "hotspots" ("points chauds"), à savoir les lignes considérées comme sujettes à délits et insécurité. Par exemple, la ligne vers la côte en été, les métros aux heures de pointe ou encore les trains de fin de soirée ont été particulièrement ciblés. La majorité des agents de police ont par ailleurs patrouillé entre 19h00 et minuit.

Sur l'ensemble de ces actions, 50 étaient nationales et ciblaient spécifiquement les lignes et les horaires présentant un risque accru de criminalité ou de voyage sans billet et sans pièce d'identité valables. Sur ces 50 actions, "300 personnes ont été contrôlées, 15 personnes ont été arrêtées, 23 procès-verbaux ont été dressés et des drogues, de l'argent, des armes et des objets suspectés d'être volés ont été saisis", a souligné Erick Snoeck.