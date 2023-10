La police locale demande financement et vision d'avenir pour pouvoir remplir ses missions

Un financement ciblé et pérenne, la poursuite de la démarche de digitalisation des services, des effectifs suffisants et compétents, une vision d'avenir ambitieuse...telle sont quelques-unes des recommandations que la Commission permanente de la police locale (CPPL) a inscrit dans le memorandum 2024-2028 qu'elle remettait mardi à la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) et au représentant du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld).

"Notre objectif premier est d'améliorer le service aux citoyens dont nous voulons être le plus proche possible", explique Michel Goovaerts, chef de corps de la zone de Bruxelles Capitale Ixelles.

Fruit d'un an de consultations de 82 chefs de corps interrogés sur leurs préoccupations les plus pressantes et de l'analyse de leurs réponses, l'exercice a permis de dégager sept recommandations, à savoir les demandes des policiers au monde politique, et cinq engagements pris par les agents et leurs supérieurs.

Pour y parvenir, la CPPL demande un financement permettant "l'accomplissement de toutes les missions". Le virage numérique est indispensable également et la CPPL réclame notamment de "déployer rapidement une solution i-police enrichie" et de "garantir un environnement cyber-sécurisé".

Le mémorandum souhaite aussi des ressources à la hauteur, tant en termes d'effectifs compétents qu'en matière de moyens adéquats, et une vision ambitieuse pour la police. Enfin, il faut rendre la police locale attractive et faire en sorte qu'elle soit respectée et reconnue.

Parallèlement à cela, les zones de police locale promettent de s'engager pleinement dans une vision innovante de leur métier intégrant les nouvelles technologies, et dans l'évolution du modèle policier. Elle s'investira pleinement dans le respect des valeurs des services de police et dans la relation avec le citoyen. Et enfin, consciente de la responsabilité sociétale qu'elle détient en matière climatique ou d'attentes du citoyen, elle se positionne aussi clairement à cet égard.