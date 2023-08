La police pourra plus facilement déployer des "vélos-appâts"

Ce système est considéré lourd et fastidieux par les zones de police locales et les autorités locales.

"En allégeant les procédures et la charge de travail administrative, la police locale pourra utiliser les vélos-appâts de manière plus systématique", ajoute Vincent Van Quickenborne. "Cela permettra de prendre plus de voleurs en flagrant délit et de mettre plus rapidement un terme aux vols de vélos, souvent systématiques, dans une ville ou une région."

L'année dernière, 22.000 vols de vélos ont été signalés à la police en Belgique. Le nombre réel est probablement plus élevé, car les victimes ne portent pas toujours plainte.