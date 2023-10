La police a respecté les procédures à l'égard de l'auteur avant l'attentat - Verlinden

La ministre de l'Intérieur Verlinden a expliqué samedi soir pourquoi la police, en l'état actuel de ses informations, ne pouvait être mise en cause dans le maintien en liberté de l'auteur de l'attentat commis à Bruxelles lundi dernier, avant son passage à l'acte.

"Par rapport aux informations actuellement en ma possession, la réponse a été l'envoi d'une demande d'extradition à la Justice belge", a ajouté Mme Verlinden, non sans rappeler qu'"en tout état de cause, c'est toujours la Justice qui décide si oui ou non la police peut agir. La police n'agit jamais seule".

Idem, a-t-elle insisté, sur le fait de disposer d'une adresse, fût-elle correcte. "Cela ne permet pas d'arrêter quelqu'un: il faut une instruction d'un magistrat ou un signalement international ce qui n'était pas le cas en l'espèce".