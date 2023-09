La ponctualité des trains en août au-delà des 90%

Comme en juillet, en août, plus de 90% des trains sont arrivés à l'heure ou avec un retard de six minutes au maximum, ressort-il des chiffres publiés jeudi sur le site opendata d'Infrabel.

La ponctualité a atteint 91,6% en août, pour 91,1% en juillet. Cela signifie que moins d'un train sur dix est arrivé à Bruxelles ou à sa destination finale avec plus de six minutes de retard. Si l'on tient compte des trains annulés, la ponctualité en août s'est située juste en dessous des 90%, à 89,3% exactement. Ces deux pourcentages sont les plus élevés depuis le début de l'année, mais il y a généralement moins de retards de trains pendant l'été. La ponctualité reste également inférieure à celle d'il y a un an.

Quatre incidents sur dix (retards ou annulations) ont été causés par des "tiers", tels que des personnes circulant sur les voies. Ces personnes sont également à l'origine de l'incident qui a eu le plus d'impact sur le trafic ferroviaire en août : le 24 août, ils ont provoqué 2.410 minutes de retard et 98 suppressions de trains à Diest. Sur l'ensemble du mois, 2.894 trains ont été totalement ou partiellement annulés, soit 3,1% de l'ensemble des trains.