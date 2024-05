La ponctualité des trains en baisse au mois d'avril

Selon l'entreprise ferroviaire, l'amélioration par rapport à l'année passée s'explique surtout par la diminution des très gros incidents et des problèmes liés au matériel roulant. Elle concède cependant que les travaux à Denderleeuw ainsi qu'entre Halle et Bruxelles ont un impact non négligeable sur l'offre de trains et la ponctualité.

Cette dernière s'établissait en moyenne à 88,7% au cours des quatre premiers mois de 2024, soit 0,7 point de plus qu'à la même période l'année passée. Les intempéries du mois de janvier se font toujours ressentir dans cette moyenne, commente la SNCB.