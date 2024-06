La première discussion De Wever - Mahdi - Depraetere a eu lieu, De Wever prépare une note

La première discussion à trois, entre les potentiels futurs partenaires de coalition N-VA, Vooruit et CD&V a eu lieu vendredi après-midi. L'"informateur" Bart De Wever et ses homologues présidents de parti Melissa Depraetere (Vooruit) et Sammy Mahdi (CD&V) ont discuté durant une heure environ. L'Anversois va désormais composer une "note de départ", à la demande explicite des socialistes, a indiqué Melissa Depraetere après avoir quitté la Place des Martyrs.