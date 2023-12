La première partie de l'aide humanitaire belge vers Gaza est partie d'Ostende

Une première partie de l'aide humanitaire prodiguée par B-Fast à la population dans la Bande de Gaza est partie jeudi matin de l'aéroport d'Ostende en direction d'Al Arish en Égypte. Elle se compose de kits d'hygiène et de sacs de couchage.

"Les gens doivent dormir à même le sol, en pleine rue, attendre des heures pour se rendre à la toilette, ne peuvent plus se doucher. C'est inhumain et les conditions d'hygiène sont désastreuses", a souligné Mme Gennez.

L'aide de B-Fast comprend des abris résistants à l'hiver, des sacs de couchage, des kits d'hygiène et un don de matériel médical et de médicaments mobilisés par le SPF Santé. Le matériel humanitaire d'urgence partira la semaine prochaine. Une fois en Égypte, le matériel sera remis à la Croix-Rouge égyptienne et acheminé à Gaza. Les tentes seront données au Conseil norvégien pour les réfugiés.

Mme Gennez a appelé à nouveau le gouvernement israélien à garantir l'accès humanitaire à la population de Gaza et de Cisjordanie ainsi qu'à des sanctions.

"Il faut un cessez-le-feu permanent pour pouvoir lancer une opération d'aide humanitaire à grande échelle", a-t-elle souligné. "Rien n'indique que le gouvernement israélien l'autorisera bientôt. En fait, il veut maintenant débloquer des fonds supplémentaires pour poursuivre l'expansion des colonies illégales en Cisjordanie, détruisant ainsi des projets humanitaires cofinancés par la Belgique et l'UE. Cette situation est inacceptable. Il est temps de prendre des contre-mesures".